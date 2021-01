Om din Iphone går sönder är Apples rekommendation att du vänder dig till en auktoriserad verkstad, men många väljer trots det att reparera mobilen på annat sätt.

Redan nu får Iphone-användare en varning om skärmen eller batteriet har bytts ut mot icke-auktoriserade komponenter och snart kommer det även att varnas för utbytta kameror.

Enligt Macrumors visas det i betaversionen av IOS 14.4 ett meddelande med texten ”Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera” på låsskärmen om kameran har bytts ut. Detta meddelande försvinner efter ett tag, men det finns kvar i appen Inställningar.

Det bör påpekas att det går att använda kameran trots varningen, men det kan bli svårare att sälja vidare mobilen när det är relativt enkelt att kontrollera om den har originaldelar eller ej.