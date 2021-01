Förr i tiden var Apples installationsprogram inte alltid så pålitliga, vi brukade rekommendera Macanvändare att installera nya versioner av Mac OS (eller OS X som det hette då) som en ominstallation med en installationspinne, för att slippa eventuella problem med en på-plats-uppdatering. I dag går uppdateringar nästan alltid smidigt och höstens uppdatering till Big Sur var ovanligt stabil med få problem, även i den allra första allmänt tillgängliga versionen.

Men installationspinnar, det vill säga ett usb-minne du kan starta datorn från och installera Mac OS med, har fortfarande en plats i vår arsenal och kan göra nytta för en hel del Macanvändare. Här är några användningsområden:

För att slippa ladda ner installationsprogrammet om och om igen om du ska uppdatera flera Macar.

För att kunna installera om systemet på det snabbast möjliga sättet om något har gått snett med datorn.

För att uppdatera en Mac som inte har tillgång till internet (eller bara har internet via mobilnätet), till exempel i sommarstugan.

Precis som tidigare skapar du en installationspinne med ett verktyg som ligger dolt i det vanliga installationsprogrammet för Mac OS Big Sur.

Gå inte vidare! Stäng av programmet istället.

Förberedelser

För att komma igång behöver du ett usb-minne på minst 16 GB, som kommer raderas i processen (du ska inte ha några filer du behöver på det). Extra praktiskt är ett minne som har både gammaldags usb-kontakt och modern usb-c, så att du kan använda den med alla typer av Macar. Har din Mac bara usb-c-kontakter kan du så klart även använda en adapter och ett vanligt minne med bara usb-a-kontakt.

Installationsprogrammet för Big Sur hämtar du genom att leta upp det i Mac App Store och klicka Hämta. Det öppnar Systeminställningar -> Programuppdatering och du får frågan om du verkligen vill hämta det. Big Sur är 12,2 GB stort så det kan ta en stund (nu förstår du varför vi föreslår att återanvända det istället för att ladda ned det varje gång du vill uppdatera).

Programmet kommer starta automatiskt när det är hämtat. Klicka inte vidare utan avsluta istället installationsprogrammet (med cmd-q).

Kör igång Terminal

Starta programmet Terminal och skriv in följande kommando:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/DITTUSBMINNE -- /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app

Ersätt ”DITTUSBMINNE” med namnet på – just det – ditt usb-minne. Om du har ett nytt minne formaterat som Namnlös blir det alltså /Volumes/Namnlös. Tryck retur och fyll i ditt lösenord (du kommer inte se några tecken medan du skriver – fyll bara i det och tryck retur igen). Du får sedan frågan om du vill radera innehållet på enheten. När du tackar ja formateras det om och installationsfilerna börjar kopieras. Detta tar åtminstone några minuter, du hinner göra en kopp kaffe eller te under tiden. Beroende på om du har gjort liknande saker tidigare kan det också dyka upp en dialogruta som undrar om du vill låta Terminal komma åt filer på en borttagbar volym (klicka OK).

När det är klart kan du testa att din installationspinne fungerar. Starta om Macen och håll ned alt-tangenten tills du ser en lista över diskar du kan starta från. Välj ”Install macOS Big Sur”. Nu kan det hända att det dyker upp en dialogruta som säger att installationsprogrammet måste uppdateras. Klicka vidare och låt den göra det. Om det misslyckas kan du starta om och prova igen.

Du måste tillåta start från externa enheter.

Om din moderna Mac med säkerhetsprocessorn T2 vägrar starta från installationspinnen kan det bero på att datorns säkerhetsinställningar inte tillåter start från externa lagringsenheter. Det ändrar du genom att starta datorn i återställningsläget (håll ned alt-r direkt efter att du tryckt på strömknappen eller startat om). Välj Verktyg -> Startsäkerhetsverktyg, fyll i ett adminlösen och ändra inställning till Tillåt start från externa medier. Starta om och testa igen.