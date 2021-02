Uppdatering (2021-02-23):

Har du ett exemplar av Airpods Pro eller Airpods Max känner du förmodligen till att hörlurarna har stöd för något som kallas för rumsligt ljud (spatial audio på engelska). I korthet innebär det att sensorerna följer huvudets rörelser dynamiskt, vilket ger en upplevelse av att befinna sig i en biosalong.

Sedan en tid tillbaka har det ryktats om att Netflix tänker lägga till stöd för rumsligt ljud i sin videotjänst, men nu förnekar företaget att det är aktuellt. I stället ligger fokus på att lägga till multikanalsstöd för inbyggda högtalare, rapporterar Macrumors.

Vill du testa rumsligt ljud får du nöja dig med Apple TV Plus, Disney Plus och Amazon Prime Video i dagsläget. Funktionen finns även tillgänglig för HBO Max som lanseras i Sverige och övriga nordiska länder någon gång under hösten.

Tidigare (2021-01-15):

Apples Airpods Pro och Airpods Max har en funktion som kallas rumsligt ljud, och går ut på återskapa surroundljud virtuellt och placerar ljudkällorna i rummet, så att dialog i en film alltid låter som den kommer från skärmens riktning.

Stöd för rumsligt ljud finns hittills på Apple TV Plus, Amazon Prime Video, Disney Plus, HBO och Hulu, men kan nu också vara på väg till Netflix.

Det är franska sajten Iphonesoft som har fått uppgifterna från en anonym utvecklare på Netflix. Enligt källan har Netflix testat funktionen sedan december.

Att aktivera stöd för rumsligt ljud ska inte kräva någon vidare utveckling från Netflix sida, eftersom Apples system gör hela jobbet och allt som krävs i princip är att aktivera det. Gissningsvis vill Netflix testa det med så stora delar av sitt material som möjligt för att se till att det faktiskt låter bra.