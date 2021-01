Intel ska under torsdagen haft ett stort möte där företagets nya vd Pat Gelsinger, som officiellt börjar i februari, gjorde klart för de närvarande att Intel i framtiden måste överträffa Apples nya M1-processor. Detta rapporterar lokaltidningen The Oregonian, via The Verge.

"Vi måste leverera produkter till pc-ekosystemet som är bättre än vad något ett livsstilsföretag i Cupertino kan åstadkomma", ska Pat Gelsinger sagt vid tillfället.

Även om Intel dominerar processormarknaden har företaget sett ökad konkurrens från bland annat AMD och Apple i det senaste. Apple har tidigare använt sig av Intels processorer men har nu börjat gå över till en egen M1-processor som fått ett bejublat mottagande.

Intel har i sin tur drabbats av flera signifikanta förseningar gällande utvecklingen av deras kommande 7nm- och 10-nm-processorer. Det har också varit tal om att Intel är på väg att låta TSCM och Samsung sköta delar av deras produktion i framtiden.

