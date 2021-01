Uppdatering (2021-01-13):

Apple har under onsdagen presenterat Racial Equity and Justice Initiative, ett nytt initiativ som handlar om att motarbeta systematisk rasism.

Totalt handlar det om en satsning på 100 miljoner dollar, där en fjärdedel av pengarna går till Propel Center som kan beskrivas som en innovationshubb för afroamerikanska studenter.

Dessutom öppnas Apple Developer Academy i Detroit, en stad som haft stora problem med utanförskap under de senaste årtiondena.

Vill du veta mer om initiativet kan du ta del av Apples pressmeddelande.

Tidigare (2021-01-12):

Den amerikanska tv-kanalen CBS har gjort en intervju med Apples vd Tim Cook som kommer att sändas under onsdagen.

Anledningen till intervjun är ett nytt initiativ som Apple ska presentera, men exakt vad det rör sig om är i skrivande stund oklart. Det enda vi får veta är att det inte handlar om någon ny produkt.

I intervjun får Tim Cook även ge sin syn på stormningen av den amerikanska kongressen och dess efterverkningar, däribland nedstängningen av det konservativa Twitter-alternativet Parler.

Ett smakprov från intervjun kan ses i det inbäddade klippet nedan:

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.



See more of @tim_cook's interview Wednesday on @CBSThisMorning when he'll announce a major new initiative, that's not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7