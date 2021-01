Vid flera tillfällen under de senaste åren har Apple lyft fram integritetsfrågor i samband att den stora CES-mässan i Las Vegas drar i gång. Till exempel satte företaget 2019 upp en stor anslagstavla med texten ”What happens on your Iphone, stays on your Iphone”.

I år har Apple valt att släppa två nya reklamfilmer med slutklämmen ”There’s more to Iphone”.

I den första filmen meddelas att inte ens Apple kommer åt data som har med Face ID att göra:

I den andra filmen poängteras att Apple har noll koll på vad du köper med betaltjänsten Apple Pay:

I och med lanseringen av IOS 14 har Apple storsatsat på integritetsfrågor, något som bland annat har lett till hård kritik från Facebook som hävdar att det är ett slag mot småföretagare som är beroende av annonsintäkter.