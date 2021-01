I december trädde nya regler i kraft på App Store som innebär att utvecklare måste fylla i uppgifter om vilka sorters data appar samlar in: Rena personuppgifter, pseudonymiserade personuppgifter eller helt anonyma uppgifter. Utvecklare kan inte längre släppa några uppdateringar eller nya appar utan att ha med den här informationen, som presenteras i ett enkelt gränssnitt på App Store.

Vad du kan göra med detta är så klart att se över dina appar och göra dig av med de du inte är bekväm med, eller där du hittar alternativ som inte samlar in lika mycket data om dig.

Tolka integritetsdeklarationer

Apple delar in insamlad data i tre kategorier, men bara de kategorier där apparna samlar in data visas. En app som till exempel talar om att den samlar in diagnostikdata i kategorin Data som inte kopplas till dig, och inget annat, betyder det precis det: Ingen annan data samlas in, och alltså inga personuppgifter alls.

För appar som inte har uppdaterats med integritetsdeklarationer står det tydligt att uppgifter saknas och att utvecklaren måste lägga till det för att kunna uppdatera appen i fråga.

På appar som inte samlar in någon data alls står det också tydligt, så att du kan skilja på ouppdaterade appar och de som verkligen inte samlar in någon data.

Det som visas direkt i butiken är inte alltid en komplett lista, eftersom en del appar samlar in så mycket data att det inte får plats på sidan. För att se hela listan och läsa detaljer om syftet med insamlingen av data kan du trycka på knappen Visa mer information. Här kan du alltså läsa dig till om varför – och till vilket ändamål – en app sparar ditt namn, telefonnummer eller e-postadress.

Vad du kan upptäcka om du kollar upp många appar är att samma typ av uppgifter kan förekomma i olika kategorier. Där en app samlar in statistik över användningen av appen som ”Data som inte kopplas till dig” kan en annan göra det under ”Data som är kopplade till dig”. Det kan till exempel bero på att den första appen samlar in sin statistik på ett sätt som säkerställer att det inte går att koppla några uppgifter till enskilda användare, till exempel genom att inte logga ip-adresser eller annat när statistiken skickas till servrarna.

Om allt servern sparar är till exempel ”klarade nivå 3” eller ”skickade ett mejl” utan några andra uppgifter kan utvecklaren fortfarande bygga statistik över vilka funktioner som är populärast bland användarna, utan att kunna se att just du (eller snarare din telefon/platta/dator) har klarat nivå 1–8 och skickat 38 mejl sedan du började använda appen.

Facebooks lista över insamlad data är så lång att du måste skrolla en bra stund för att se hela.

Kräver ofta ditt godkännande

En app samlar inte nödvändigtvis in samtliga uppgifter om alla användare eller hela tiden. Om du kan fylla i ett telefonnummer för att bli uppringd av supporten måste utvecklaren till exempel ange att appen samlar in telefonnummer (en personuppgift), men det betyder inte att appen på egen hand kan få tag i ditt telefonnummer – appar har aldrig kunnat göra det på IOS, om du inte självmant fyller i det kommer det inte samlas in.

Så här är det med många personuppgifter. IOS är väldigt restriktivt med vad utvecklare kan få tag i och de allra flesta personuppgifter kräver användarens uttryckliga godkännande för att bli tillgängliga för appen. Det är alltså viktigt att tänka på att även om Facebook skriver att appen samlar in din plats, så kan den inte göra det om inte du godkänner det. Det enda Facebook kan basera din plats på är din ip-adress och den kan du skydda med en vpn-tjänst om du så önskar.

Poängen med detta är att du enkelt kan se vilka sorters data en app kan samla in om dig och för vilka syften, så att du blir mer medveten om vad apparna håller på med. Om du inte vill bli profilerad för reklam kan du välja appar som inte samlar in data i det syftet, även om de kanske samlar in data i andra syften.

Du behöver ingen foliehatt (eller mask) för att bli mindre övervakad.

Lättare välja appar som känns bra

De nya integritetsdeklarationerna har lyckats om det får dig att känna att du har mer koll på vilka personuppgifter som samlas in om dig, men också att det blir lättare att välja bland olika liknande appar. Säg till exempel att du letar efter en ersättare till Mail men vill ha en app som samlar in så lite data om dig som möjligt. Några populära alternativ är Airmail, Canary Mail, Microsoft Outlook och Spark. Av dessa samlar Airmail inte in något alls, medan Canary samlar in en del data som inte är kopplat till dig, Spark lite av varje och Outlook en hel del personuppgifter.

Titta i Outlooks detaljer så ser du att appen använder en del uppgifter för att fungera som det är tänkt och en del för analys (statistik), men ingenting om datainsamling för till exempel reklam eller spårning. Det är detta som gör den här Apple-satsningen så kraftfull: Det blir mycket enklare för oss användare att snabbt kolla upp inte bara vad en app kan samla in utan också varför.

Bara du vet hur mycket och vilken sorts data du är bekväm med att dela med apputvecklare, och med App Stores integritetsdeklarationer får du ett nytt och bättre verktyg för att avgöra vilka appar som klarar kvalgränsen.