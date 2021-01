Apple har de senaste åren satsat stort på nya tjänster, däribland Apple TV Plus, Apple News Plus och Apple Fitness Plus.

Enligt en ny rapport från Loup Ventures kan det mycket väl bli tal om fler plus-tjänster de kommande åren, däribland Podcasts Plus, Stocks Plus, Mail Plus, Maps Plus och Health Plus.

Tanken är att erbjuda extrainnehåll till kunder som är beredda att betala för sig. Till exempel skulle Apple kunna erbjuda exklusiva poddar, finansiella tjänster eller avancerad mejlhantering.

Eventuellt kan tjänster som Podcasts Plus användas som lockbete i Apple One, detta för att få fler användare att teckna upp sig för paketlösningen.

Med tanke på att Apple tjänar en hel del pengar på sina nuvarande tjänster låter resonemanget hyfsat troligt, men det bör påpekas att det inte finns några konkreta bevis för att ovannämnda tillskott är under utveckling.