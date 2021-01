I november släppte Spotify en stor uppdatering av sin Apple Watch-app som till slut gör det möjligt att strömma musik direkt till klockan om du inte har Iphone med dig. Nu går företaget vidare med nästa IOS-satsning: Carplay.

Spotify har länge haft stöd för Apples bilkopplingssystem, men gränssnittet och funktionerna har sackat efter Apple Music. I en ny betaversion har det fått en rejäl uppgradering och användare med tillgång till betan rapporterar på Twitter att det är en stor förbättring, skriver 9 to 5 Mac.

So the latest Spotify iOS Beta got a great big CarPlay UI update!! This is so much better and brings it in line with Apple Music. Can even see the queue of upcoming songs and tap the artist name on the Now Playing screen to go to that artist. Yay! (@MacRumors @9to5mac) pic.twitter.com/MAI7SWHDlv