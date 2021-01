På twitter har ett antal användare vittnat om att kondens uppstår i Airpods Max och i vissa fall har läckt in i själva elementen, rapporterar 9 to 5 Mac. Åtminstone en användare har efter det upptäckt att hörlurarna har svårt att upptäcka om hörlurarna sitter på användaren.

En annan användare ska ha sett kondens uppstå efter en 40 minuter lång promenad utomhus, och sedan efter att ha sett på film i 1,5 timme. I detta fall rörde det sig alltså inte ens om kallt väder.

Det återstår fortfarande att se hur utbrett det här problemet är.

So, uhh... my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9

Had exactly the same issue, with a light walk (40mn) and then again while watching a movie (1h30). Decided to return them after seeing that the water was also getting inside the driver and that the ring was getting red (or maybe I was overthinking it). Anyway too worrisome for me