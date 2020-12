Apple valde häromdagen att plocka bort Vybe Together från App Store, detta då appen har använts för att organisera hemliga fester mitt under den pågående pandemin.

Med hjälp av Vybe Together kunde festsugna personer anmäla sitt intresse och om de godkändes av arrangörerna fick de veta vart de skulle bege sig två timmar innan festen började, rapporterar The Verge.

Appen har marknadsförts med devisen ”Get your rebel on. Get your party on”, men enligt utvecklarna har syftet inte varit att anordna stora fester utan enbart ”små sammankomster”.

Appen tycks inte ha laddats ner i någon större utsträckning, så på sin höjd har det varit tal om några tusentals användare som träffats i smyg.