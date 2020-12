Höstens nya modeller av Macbook Air, Macbook Pro och Mac Mini har Arm-baserade processorer, detta i likhet med Nintendo Switch.

En utvecklare som kallar sig för Sera Tonin Brocius bestämde sig för att se om det går att spela spel för Nintendo Switch på de nya Mac-modellerna. Att döma av nedanstående Twitter-inlägg är det tekniskt möjligt, men det finns förstås en hel del problem kvar att lösa.

I'm so fucking proud of this. It only gets a few frames into the game before it hits the first MoltenVK limitation, but damn. pic.twitter.com/NcLIBLWOPz