I början av veckan hävdade nyhetsbyrån Reuters att Apple har för avsikt att bygga en självkörande bil och målsättningen är att den ska lanseras 2024.

Nyheten fick Teslas grundare Elon Musk att publicera ett inlägg på Twitter där han påstår att han för några år sedan var beredd att sälja företaget till Apple för en tiondel av dess nuvarande värde. Apples vd Tim Cook ville emellertid inte mötas för att diskutera affären, så det hela rann ut i sanden.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.