Facebook har gått hårt åt Apple den senaste tiden. Bakgrunden är nya inställningar för ökad integritet i IOS 14 som försöker förhindra att användares data spåras inte bara i appar och tjänster, utan också mellan olika appar, tjänster och webbsidor.

Funktionen gör att utvecklare först måste be om tillåtelse om att använda Identifier for Advertisers (IDFA), som gör det möjligt att spåra enskilda enheter i annonssyfte.

Vilken person som helst som värdesätter integritet borde inse att det inte är ett orimligt krav.

Ett antal företag har dock höjt sina oroliga röster om detta och allra mest högljudda är Facebook, som menar att annonsintäkter kan minska med hälften om kravet, som redan skjutits upp av Apple efter kritiken, genomförs.

Man har tagit till helsidor i tidningar och hävdar att de nya IOS-reglerna som snart införs hotar småföretag, men Facebooks Apple-attacker är både skrattretande och häpnadsväckande tafatta.

De som tjänar verkligt stora penar på spårningen är inte småföretag, utan – såklart – Facebook själva.

Väldigt många Facebook-användare är också IOS-användare, och när Apple sätter upp en extra dialogruta för att be användaren säga ja eller nej till att bli spårad över internet är det hela Facebooks modell som ruskas om.

Det företag som använder skuggprofiler, bedrägliga like-knappar, Facebook-log in och till och med moraliskt förkastliga experiment som gått ut på att se hur effektivt man kan påverka människors humör, för att inte bara följa sina användare överallt, utan vill också kontrollera dem. Det är det företaget som hotas av Apples ärligt talat högst beskedliga integritetskrav.

Det är ett företag som har ett totalt utraderat förtroende att tala i integritetsfrågor, och fler förstår det än vad Facebook verkar tro.

Apple har i omgångar svarat på kritiken, senast Tim Cook som på 275 tecken sade egentligen allt som behöver sägas i frågan.

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I