Förra helgen bröt oroligheter ut på Wistrons Iphone-fabrik i den indiska staden Narsapura, detta efter att tusentals anställda klagat på orimliga arbetsvillkor och låga löner.

I samband med oroligheterna förstördes egendom till ett värde av 60 miljoner kronor och hur det såg ut kan du se i nedanstående Twitter-inlägg från TOI Bengaluru:

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc