Enligt Variety har Apple lagt vantarna på rättigheterna till The Last Days of Ptolemy Grey, en tv-serie i sex avsnitt med Samuel L. Jackson i huvudrollen.

Tv-serien baseras på Walter Mosleys roman med samma namn och handlar om 91-årige Ptolemy Grey som försöker lösa mordet på sin brors barnbarn. För att lyckas med detta behöver han ta en drog som gör honom mer klartänkt, men som samtidigt förkortar hans liv.

Exakt när The Last Days of Ptolemy Grey dyker upp på Apple TV Plus återstår att se, men räkna med att det som tidigast blir i slutet av 2021.

I sammanhanget kan nämnas att det inte är första gången som Samuel L. Jackson har med Apple TV Plus att göra. Tidigare i år släpptes The Banker, en film där den erfarne skådespelaren axlade en av de bärande rollerna.