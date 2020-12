Apple har genomfört flera förändringar i IOS på sistone som syftar till att värna om den personliga integriteten, något som har fått Facebook att ilskna till.

Senaste nytt är att Facebook har beställt helsidesannonser i New York Times, Wall Street Journal och Washington Post med rubriken ”We're standing up to Apple for small businesses everywhere”.

I annonserna hävdas att småföretagare kommer förlora stora summor pengar om riktad reklam stoppas på prylar som Iphone och Ipad. Därför uppmanar man folk att besöka sidan fb.com/SpeakUpForSmall i syfte att få Apple att ändra åsikt i frågan.

I sammanhanget kan nämnas att Facebook har fått kritik av just småföretagare, detta då företagets algoritmer har stoppat mängder av annonser på felaktiga grunder.