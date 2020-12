Apple TV Plus ska planerat att göra en tv-serie om Gawker Media innan dess att Tim Cook i ett mejl "uttryckt en distinkt negativ syn gentemot Gawker", rapporterar The New York Times.

Tv-serien, som har arbetsnamnet Scraper, är tänkt som en dramakomedi om Gawker Medias uppgång och fall och Apple TV Plus ska till och med samarbetet med folk som tidigare var anställda av Gawker.

Scarper letar nu efter en ny distributör och Apple-chefen som ansvarade för projektet ska ha lämnat företaget.

Gawker hamnade under 2008 i konflikt med Tim Cook när sajten skrev att Tim Cook var gay. Tim Cook kom själv ut offentligt först sex år senare när han skrev att han var "stolt över att vara gay".

Under 2010 hamnade Gawker-ägda Gizmodo också i konflikt med Steve Jobs efter att de kommit över en Iphone 4. Något som ledde till att en av sajtens redaktörer fick hembesök av polisen.

