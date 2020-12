En av nyheterna i de senaste betaversionerna av IOS 14.3, Ipad OS 14.3 och Mac OS Big Sur 11.1 är stöd för animerade skivomslag i Apple Music.

I skrivande stund är det inte särskilt många omslag som har animerats, men vill du testa funktionen kan du spana in 12 Questions av Future Utopia, Detroit 2 av Big Sean eller Gigaton av Pearl Jam.

Tim Hardwick delar med sig av ett exempel på hur det kan se ut på Twitter:

Example of animated album artwork appearing in Apple Music since latest iOS 14.3 beta pic.twitter.com/ta1k28pufp