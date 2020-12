Enligt ett lagförslag med namnet General Scheme of the Online Safety and Media Regulation Bill ska EU ställa krav på att minst 30 procent av innehållet på tjänster för strömmande video ska komma från Europa.

Apple TV Plus är en av tjänsterna som kan få svårt att leva upp till kravet. Av 42 tillgängliga filmer och tv-serier kommer endast en från Europa, närmare bestämt den brittiska komediserien Trying. För att nå upp till 30 procent skulle Apple i dagsläget behöva lägga till 17 europeiska produktioner, rapporterar Macrumors.

Enklaste sättet att komma upp i önskad andel är att lägga vantarna på redan inspelade filmer och tv-serier, men Apple har vid upprepade tillfällen lyft fram att man vill satsa på originalproduktioner i stället för gammal skåpmat.

För Netflix ser det betydligt ljusare ut, detta då man storsatsat på europeiska filmer och tv-serier under de senaste åren.