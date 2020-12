Apple har presenterat listor över de mest spelade låtarna på Apple Music under 2020. Globalt sett är The Box med Roddy Ricch den mest spelade låten, men i Sverige är det Blinding Lights med The Weeknd som ligger överst.

Apple har även passat på att utse Please Excuse Me for Being Antisocial från Roddy Ricch som årets bästa album. Den mest ”Shazamade” låten är å sin sida Dance Monkey av Tones And I, medan WAP av Cardi B är den mest lästa sångtexten.

De mest spelade låtarna i Sverige 2020:

1. The Weeknd - Blinding Lights

2. Tones And I - Dance Monkey

3. Victor Leksell - Svag

4. Dua Lipa - Don't Start Now

5. Miss Li - Lev nu dö sen

6. Billie Eilish - Everything I wanted

7. Lewis Capaldi - Someone You Loved

8. Saint Jhn - Roses

9. Dree Low - Pippi

10. Billie Eilish - Bad guy

11. Miss Li - Komplicerad

12. Shawn Mendes & Camila Cabello - Señorita

13. Roddy Ricch - The Box

14. DaBaby- Rockstar (feat. Roddy Ricch)

15. Yei Gonzalez,Greekazo & 1.Cuz - Försent

16. Harry Styles - Watermelon Sugar

17. Maroon 5 - Memories

18. Harry Styles - Adore You

19. Regard - Ride It

20. Babblarna - Babblarnas vaggvisa

21. Selena Gomez - Lose You to Love Me

22. Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

23. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

24. Post Malone - Circles

25. Travis Scott - Highest in the Room