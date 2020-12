Apple anklagades nyligen för att ha försökt försvaga en ny amerikansk lag som ska motarbeta Kinas utnyttjande av uiguriska slavarbete i Xinjiang. Företaget försvarade sig och har förklarat vilka ändringar i lagen det ville ha, och påstår att det har en av branschens striktaste kontroller bland underleverantörer.

Nu rapporterar The Elec att Apple är på väg att säga upp sitt avtal med företaget O-Film, som enligt 9 to 5 Mac producerar kameramoduler. O-Film står för en minoritet av modulerna i Iphone, runt 15 procent, och enligt The Elec kommer Apple till att börja med sluta beställa nya medan företaget tills vidare fortsätter tillverka moduler till äldre Iphone-modeller.

Amerikanska handelsdepartementet lade till O-Film på en lista över företag som är involverade i brott mot mänskliga rättigheter.