Apple har under onsdagen delat med sig av en drös listor över de mest populära apparna på svenska App Store.

Den mest nerladdade gratisappen för Iphone är Tiktok, medan Zoom är den mest populära gratisappen för Ipad. Vad gäller betalapparna är det Ta körkort respektive Procreate som toppar listorna.

På spelfronten dominerar Among Us! och Minecraft, vilket inte kommer som någon större överraskning.

Topp 10 gratis Iphone-appar:

1. Tiktok

2. Swish betalningar

3. Bank ID

4. Microsoft teams

5. Instagram

6. Google Maps - Transit & Food

7. WhatsApp Messenger

8. YouTube: Watch, Listen, Stream

9. Snapchat

10. Messenger

Topp 10 betalda Iphone-appar:

1. Ta Körkort

2. Procreate Pocket

3. The Wonder Weeks

4. TouchRetouch

5. AutoSleep Track Sleep on Watch

6. MammaMage

7. Mammamage 2.0

8. Wizard for Wordfeud

9. Forest - Stay focused

10. Seterra Geography

Topp 10 gratis Iphone-spel:

1. Among Us!

2. Magic Tiles 3: Piano Game

3. Cube Surfer!

4. Ink Inc. - Tattoo Drawing

5. Spiral Roll

6. Woodturning 3D

7. Brain Out

8. Subway Surfers

9. Brain Test: Tricky Puzzles

10. Roblox

Topp 10 betalda Iphone-spel:

1. Minecraft

2. Plague Inc

3. Bloons TD 6

4. Geometry Dash

5. Monopoly

6. Fotball Manager 2020 Mobile

7. True Skate

8. Heads Up! - Trivia on the go

9. Bloons TD 5

10. Pippi's Villa Villekulla!

Topp 10 gratis Ipad-appar:

1. ZOOM Cloud Meetings

2. Netflix

3. YouTube: Watch, Listen, Stream

4. SVT Play

5. Disney+

6. Tiktok

7. Viaplay

8. Microsoft Teams

9. TV4 Play

10. Google Chrome

Topp 10 betalda Ipad-appar:

1. Procreate

2. GoodNotes 5

3. Notability

4. Toca Life: Hospital

5. Toca Life: Stable

6. Pettson's Inventions Deluxe

7. Toca Life: Neighborhood

8. BRIO World - Railway

9. Toca Life: Vacation

10. Duet Display

Topp 10 gratis Ipad-spel:

1. Among Us

2. Roblox

3. Magic Tiles 3: Piano Game

4. Tiles Hop - EDM Rush

5. Mario Kart Tour

6. Fishdom

7. Ink Inc. - Tattoo Drawing

8. Cube Surfer!

9. Save The Girl!

10. Perfect Cream

Topp 10 betalda Ipad-spel:

1. Minecraft

2. Pippi's Villa Villekulla!

3. Hocus Pocus Alfie Atkins

4. Bloons TD 6

5. Plague.Inc

6. Pukkins Camping: Spel för barn

7. Little Police

8. Babblarna Kalas

9. Geometry Dash

10. Pukkins Hus: Spel för barn