Apple har i dag över 20 miljoner registrerade utvecklare och på App Store finns runt 1,8 miljoner appar från omkring 500 000 utvecklare.

När Apple nu introducerar en lägre kommission på 15 procent för utvecklare vars verksamhet drar in under en miljon dollar om året kommer en överväldigande majoritet av utvecklarna dra nytta av sänkningen, rapporterar 9 to 5 Mac.

Siffror från Appfigures visar att 376 000 av apparna i butiken tar betalt på något sätt (säljs direkt eller har köp-i-appen/prenumerationer) och de kommer från omkring 124 500 utvecklare. Två procent av dessa har intäkter som överstiger en miljon dollar och kommer fortsätta betala 30 procent till Apple.

Av de som drar in över en miljon dollar är drygt 50 procent spelutvecklare medan vardera cirka fem procent utvecklar appar inom hälsa och träning, sociala medier, underhållning och foto/video. Utbildning, livsstil, musik, produktivitet och verktyg har ännu färre utvecklare med stora intäkter. De här siffrorna gäller dock 2019 och Appfigures påpekar att pandemins 2020 har förändrat balansen.

För Apples kommer den sänkta kommissionen inte påverka intäkterna speciellt mycket. Enligt data från Sensor Tower från 2019 stod en procent av utvecklarna för 93 procent av intäkterna, och gissningsvis står den 98:e procentenheten för en stor del av de återstående sju procenten.