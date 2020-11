Nyligen lanserades nya modeller av Mac Mini, Macbook Pro och Macbook Air med Apples hyllade M1-chipp. Det tycks emellertid som om företaget inte tänker överge Intel helt och hållet riktigt än, åtminstone om vi får lov att tro Twitter-kontot L0vetodream.

I en kommentar till gårdagens nyhet att Macbook Pro får ny design 2021 skriver nämligen den välunderrättade teknikläckaren att det inte bara handlar om Apple Silicon, vilket indikerar att det kommer bli tal om Intel-varianter också.

not only for Silicon https://t.co/mEbI51qg11