Börja skriva ett nytt brev i Mail på Mac OS (Big Sur, Catalina eller ännu tidigare). Dra en bildfil eller pdf till mejlet och vips hamnar det – oftast i alla fall – inbäddat i mejlet så att innehållet syns. Det kan vara praktiskt ibland, men kan också ställa till det. Som när du till exempel vill lägga till flera stora bilder och inte vill att mejlet ska fyllas av bilderna, utan att dessa istället ska ligga som nedladdningsbara bilagor.

Ett annat exempel är om du försöker mejla en faktura, anmälningsblankett eller något annat och mottagaren har bett dig lämna meddelandet tomt. Det brukar bero på att sådana mejl ska läsas in av en robot, ungefär som en del myndigheter har inläsningscentraler där brev och dokument digitaliseras. Om meddelandet har något som helst innehåll sorteras mejlet så att en människa måste läsa det, även om det bara är koden som placerar bilden.

I andra e-postprogram som Outlook är det enkelt att växla mellan inbäddade och rena bilagor, men Apples Mail har ingen inställning för det. I alla fall inte synligt. Men om du vågar öppna Terminal och skriva in ett kommando kan du ändå fixa det.

För att stänga av inbäddade bilagor använder du detta kommando:

defaults write com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing -bool YES

Och för att aktivera det igen:

defaults write com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing -bool NO

Tidigare var du tvungen att starta om Mail för att inställningen skulle vara tillgängliga, men när vi testar i både Catalina och Big Sur fungerar det omedelbart.

Överkurs – skapa ett kortkommando

Om du ofta behöver växla mellan inbäddade och lösa bilagor kan det vara värt att skapa ett kortkommando som gör det åt dig, så du slipper öppna terminalen varje gång. Det finns flera metoder, enklast är att spara följande skript som en fil med ett passande namn och ändelsen .sh, som du sedan aktiverar med något av de många program som kan köra kommandotolks-skript via kortkommando. Exempel på det är Keyboard Maestro, Alfred, Launchbar och Better Touch Tool.

Skriptet:

#!/bin/bash

if [ '1' = $(defaults read com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing) ]

then

defaults write com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing -bool NO

elif [ '0' = $(defaults read com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing) ]

then

defaults write com.apple.mail DisableInlineAttachmentViewing -bool YES

fi

Det här växlar mellan av och på, så att ett kortkommando räcker.

Om du inte har något separat program kan du även skapa ett arbetsflöde i Automator och sedan lägga till ett kortkommando i Systeminställningar -> Tangentbord -> Kortkommandon för att köra det. Det kan dock vara mycket långsammare.