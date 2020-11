Mackeeper är ett program som i många år har varit ökänt bland Macanvändare. Inte riktigt skadeprogram, men med riktigt ful marknadsföring och diverse knep för att skruva fast sig i din Mac och bli svårt att bli av med. Det utger sig för att vara ett program som städar och håller ordning i Macen och gratisversionen brukade visa falska meddelanden om olika ”säkerhetsbrister” som betalversionen skulle råda bot på. Det har därför kallats skräpprogram och ”scamware”.

Nu har Thomas Reed, chef för Mac- och mobilutveckling på antivirusutvecklaren Malwarebytes, upptäckt att senaste versionen av Mackeeper använder ett systemtillägg som har godkänts av Apple. Och han skräder inte orden:

What the hell, Apple? You won't give me and other security researchers the EndpointSecurity entitlement, but you give f***ing MacKeeper the entitlement?!?! What in the hell is wrong with you? 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/RwkD9PLkSH