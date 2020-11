Nvidia släpper nu en ny webbapp för sin spelstreamingtjänst Geforce Now. Detta innebär att Iphone och Ipad-användare kan komma åt tjänsten via Safari. Webbappen är just nu tillgänglig i beta-version, rapporterar The Verge.

Användare kommer kunna använda webbappen ihop med Xbox One- och Playstation-4-kontroller såväl som Razer Kishi, men än så länge är det oklart hur pass Playstation 5:s nya handkontroll kommer fungera. Touchkontroller kommer också fungera i begränsad utsträckning medan mus och tangentbord inte kommer fungera alls.

Händelsevis innebär detta att Epic Games Fortnite återigen är tekniskt sett tillgängligt på Iphone och Ipad eftersom det går att spela via Geforce Now.

Nvidia säger att de i början av nästa år också kommer utöka stödet för den Chrome-baserade versionen av Geforce Now för skrivbordet till fler plattformar som Android, Linux och Mac. Just nu fungerar den enbart för Chromebooks.