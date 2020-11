För andra året i rad har Apple presenterat Apple Music Awards med årets artist, låtskrivare, nykomling, album och låt. Vinnarna av årets artist och årets låtskrivare har valts ut av en jury medan årets låt och album är de mest strömmade på Apple Music under året som gått.

Årets artist blev rapparen Lil Baby som har synts och hörts överallt och är enligt juryn ”den odiskutabelt autentiska rösten för ungdomskulturen”.

Megan Thee Stallion blev årets nykomling efter uppmärksammade samarbeten med Cardi B och Beyoncé som tillsammans har spelats över 300 miljoner gånger på Apple Music.

Årets låtskrivare är Taylor Swift som satte sig i karantän under pandemins första våg i våras och skrev skivan ”Folklore”.

Rapparen Roddy Rich knep båda priserna för mest spelade låt och album med ”The Box” respektive ”Please Excuse Me for Being Antisocial”.