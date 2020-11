Apples 30-procentiga provision på alla appar som publiceras på App Store har varit föremål för många års debatt. Många har ansett den på tok för hög, särskilt som provisionen också gäller köp inuti appar.

Men nu blir det ändring med besked. 1 januari 2021 sänker Apple provisionen från 30 till 15 procent för alla utvecklare som tjänar en miljon dollar eller mindre på alla sina publicerade appar. Initiativet har fått namnet App Store Small Business Program och syftar till att få fart på utvecklingen av innovativa appar och hjälpa utvecklare att utöka sin verksamhet.

I ett pressmeddelande kommenterar Apple-vd:n Tim Cook kommenterar provisionsändringen:

– Småföretag utgör den globala ekonomins ryggrad och är den viktigaste drivkraften till innovation och möjligheter i samhällen världen över. Vi lanserar det här programmet för att hjälpa småföretagare att utveckla sin kreativitet och framgång på App Store och att skapa kvalitetsappar som våra kunder gillar.

Han fortsätter:

– App Store ligger bakom en enastående ekonomisk tillväxt och har samtidigt skapat miljontals nya jobb och öppnat upp vägar till entreprenörskap för alla som sitter med goda idéer. Vårt nya program tar dessa framsteg ännu längre och hjälper utvecklare att finansiera sina företag, satsa på nya riskabla idéer, utöka sina team och fortsätta att skapa appar som berikar människors liv.

Apple lovar att återkomma med mer detaljer kring App Store Small Business Program i december. Utvecklare som drar in mer än en miljon dollar på ett år kommer att tvingas återgå till att betala en 30-procentig provision under resten av året, medan de som håller sig under får chansen att ansöka om 15-procentsmarginalen på nytt påföljande år.