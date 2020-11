I Mac OS Big Sur har Apple slutat tillåta vissa sorters systemtillägg (kernel extensions) från tredjepartsutvecklare. Det här var väntat och något Apple började varna för i Catalina. Det gäller än så länge inte alla kernel extensions, utan enbart dem som redan har fått en motsvarighet i Apples nya ”system extension”-format. Det är en säkrare och stabilare teknik för att bygga drivrutiner och annat som tidigare kördes som kernel extensions.

Hittills handlar det om kernel extensions som hanterar antivirus, brandväggar av olika slag, inmatningsenheter och drivrutiner för usb-tillbehör. Andra, mindre vanliga sorter fungerar fortfarande, till exempel virtuella filsystem. I framtiden är tanken att kernel extensions kommer att tas bort helt och hållet.

Det här innebär stora förändringar för utvecklare, men på vissa områden också för oss användare. Framför allt gäller det användare av brandväggar som Little Snitch, vpn-tjänster och nätverksbegränsare som Tripmode (som bara tillåter trafik från utvalda program så att du inte slösar på begränsad data när du till exempel är uppkopplad via mobilen eller ett 4g-modem).

Program som Little Snitch och Tripmode måste numera använda vad Apple kallar Network Extension API, ett programmeringsgränssnitt som ger tillgång till de allra flesta funktioner som tidigare fanns i motsvarande kernel extension. Men vad Apple har missat att nämna för någon är att det finns ett system med undantag som gör att dessa program inte längre kan filtrera precis alla nätverksanslutningar.

Du kan själv titta på listan som ligger i filen /System/Library/Frameworks/NetworkExtension.framework/Versions/A/Resources/Info.plist, under nyckeln ”ContentFilterExclusionList”. Här hittar vi processer som rör till exempel Facetime, Imessage, Icloud, Kartor och Siri.

Vill du testa att det verkligen är så här kan du det också. Installera Lulu 2.0 från Patrick Wardle (du måste både godkänna installationen av ett systemtillägg och att programmet filtrerar din internettrafik). Aktivera sedan Block Mode i inställningarna. Det här ska stänga av all trafik, och det fungerar för webbläsare, Mail och annat. Men testa att öppna Facetime och ringa någon – det fungerar och kan alltså inte blockeras.

David Dudok de Wit, utvecklaren av Tripmode, skriver på Medium om upptäckten och konsekvenserna det har för användare. För just Tripmode innebär det att du inte längre kan stoppa till exempel Icloud från att synka och Meddelanden från att hämta nya meddelanden, inklusive tunga bilagor som bilder och filmer. Resultatet är att programmet blir mer eller mindre värdelöst för huvudsyftet att blockera allt internet utom det allra viktigaste när du har en dyr uppkoppling.

Objective Development, utvecklarna av Little Snitch, skriver också om upptäckten, och att de tar för givet att Apple kommer rätta till det.

Vpn-program kan inte heller använda kernel extensions längre i Big Sur. Flera utvecklare har redan bytt till den moderna systemtilläggsvarianten. Men precis som brandväggar ser det inte bättre ut än att Apples undantag även gäller vpn-anslutningar. Det betyder att Facetime och många andra inbyggda processer kan fortsätta kommunicera med Apples servrar från din publika ip-adress och inte genom den vpn-tunnel du är ansluten till.

Våra undersökningar visar att det här bara verkar gälla vpn-program som använder ett nytt systemtillägg för att implementera ett eget vpn-protokoll. När vi ansluter via Mac OS inbyggda l2tp/ipsec manuellt inställt via Systeminställningar skickas till exempel Mac App Store-trafiken via vpn, och likaså med tredjepartsprogrammet Windscribe. Windscribe kan ansluta via olika protokoll som Ikev2 och openvpn. De här kör inga kernel extensions men fungerar ändå som vanligt.

Ur ett säkerhetsperspektiv är den här förändringen allvarlig. Om brandväggar som Little Snitch och Lulu inte kan se eller stoppa trafik ut från datorn kan du inte förlita dig på sådana program för att hindra skadeprogram och bedrägliga program att ”ringa hem”. Patrick Wardle på Objective See har redan upptäckt en teknik som gör det möjligt för ett skadligt program att haka på trafiken från något av Apples undantagna processer för att skicka ut data från datorn.

