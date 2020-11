Standardiseringsorganisationen Alliance for Telecommunications Industy Solutions (ATIS) meddelar nu att Apple har gått med i origanisationens Next G Alliance, en industrigrupp som jobbar för att utveckla mobilteknologin i Nordamerika till 6g och vidare under det kommande årtiondet, rapporterar Cnet.

Förutom Apple är även AT&T, Verizon, US Cellular, T-Mobile, Charter Communications, Bell, Telus, Microsoft, Samsung, Facebook, Cisco, Ericsson, Intel, Nokia och Qualcomm medlemmar i gruppen.

Next G Alliance kommer ha sitt första möte den 16 november där de kommer sätta strategin för de kommande åren.