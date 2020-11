Apple utlovar kraftigt förbättrad grafikprestanda i de nya modellerna av Macbook Air, Macbook Pro 13 tum och Mac Mini. Företaget påstår att de har världens snabbaste integrerade grafik, men Intels integrerade grafik är ökänt långsam.

Här är första Macarna med Apple M1:

Professionella användare, och en del bemedlade spelentusiaster, har sedan några år tillbaka kunnat välja en av dessa lättviktiga Macar och sedan utökat grafikprestandan med ett kraftfullt externt grafikkort. Den här möjligheten har nu försvunnit: Appleinsider har bekräftat att M1-processorn inte stödjer egpu, och Apple har tagit bort referenser om stöd för Blackmagic Egpu.

Enligt företaget är grafiken i M1 på nya Mac Mini upp till sex gånger snabbare än Intel UHD 630 i gamla modellen. När Barefeats testade den gav gamla Mac Mini 15,7 bilder per sekund vid 1344x768 pixlars upplösning i det numera fem år gamla spelet Rise of the Tomb Raider. Sex gånger mer än det är respektabla 94,2 bilder per sekund, men upplösningen är som sagt väldigt låg.