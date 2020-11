Så är de till slut här – de första Macarna som drivs av Apple Silicon. Efter några år med ständiga förseningar från Intel valde Apple att plöja ned miljarder i att utvecka ett eget, mer kraftfullt, specialdesignat chip för Macar.

Betyg 5 av 5 Omdöme Apples första Mac med egna processorn M1 är en uppvisning i processordesign som lär få Intels och AMD:s ingenjörer att kallsvettas. Den fullständigt krossar allt motstånd på effektivitetsfronten och slår till och med stationära datorer som Mac Pro i vissa tester. En makalös laptop som bara hålls tillbaka av snålt tilltagna anslutningar, lågt maximalt minne och samma gamla design (och webbkamera) som tidigare. Positivt Vrålsnabb cpu.

Extrem grafikförbättring mot föregångaren.

Samma fina skärm och Magic Keyboard som i våras.

Fläktlös och knäpptyst. Negativt Oförändrad design.

Samma kassa webbkamera som tidigare.

Inget Windows gör den mindre flexibel.

Den första maskinen MacWorld har fått tag i är grundmodellen av nya Macbook Air. Det är den mest unika av de nya modellerna, dels för att Macbook Air nu är fläktlös, dels för att grundmodellen är den enda som har sju istället för åtta gpu-kärnor. Vi har därför varit nyfikna på hur stor betydelse det har för grafikprestandan.

Samma på utsidan

Vi behöver inte uppehålla oss vid utseende eller yttre funktioner – nya Macbook Air ser nästan exakt likadan ut som gamla. Samma chassi, samma skärm, samma tangentbord och styrplatta och samma kontakter: Två thunderbolt/usb-c på vänstersidan och en hörlurskontakt till höger.

Apple sparar uppenbarligen på designkrutet till senare. Och det kan vara smart – processorn står i centrum och allt annat känns just nu som petitesser i sammanhanget.

Prestanda

Apples byte till egna processorer i sina datorer är en av årtiondets höjdpunkter på teknikområdet – det är första gången en större datortillverkare vågar lämna x86-64-plattformen. Vad de flesta har undrat över är hur snabba Apples processorer verkligen är när de släpps fria i en dator, därför har vi fokuserat på just prestandatester av olika slag.

Eftersom nätet redan kryllar av tester som jämför nya Macbook Air med föregångaren och andra Macbook-modeller har vi valt en mer överdriven, närmast löjlig jämförelse, som förhoppningsvis kan visa vart Apple Silicon är på väg: Vi ställer den mot en rejält tilltagen så kallad hackintosh, som har samma processor som 2019 års snabbaste Imac och likadant grafikkort som årets Imac kan uppgraderas med – det är komponenter du kan hitta i en Mac. Men till skillnad från Imac och i likhet med Mac Pro har vår hackintosh rejält tilltagen kylning och kan gå på högvarv utan att strypa processor eller grafikkort. Vi vill helt enkelt se hur stor skillnaden är när värme inte är något hinder för Intel-datorn.

Vår hackintosh har ett nätaggregat på 850 watt och en faktisk maxeffekt på i runda slängar 450 watt. Nu förstår du kanske varför vi ville göra just den här jämförelsen: Macbook Air (inklusive skärm) har en maxeffekt under 30 watt. Vi vet inte exakt hur lite den drar, men den medföljande laddaren är på 30 watt och vi har inte stött på någon situation där datorn inte kan laddas samtidigt som den används (även om det går betydligt långsammare när vi till exempel kör Cinebench).

Intel-processorn drar tio gånger mer ström än M1 – så hur mycket högre prestanda har den? Du förstår säkert redan att den inte är tio gånger snabbare oavsett hur vi mäter, men faktum är att den i vissa tester till och med är långsammare.

Korta specifikationer:

Macbook Air: M1 (med 7 gpu-kärnor), 8 GB minne och 256 GB lagring

Hackintosh: Core I9-9900K, Radeon RX 5700 XT, 64 GB minne och 1 TB lagring



Geekbench CPU

Macbook Air M1: 1 700 / 7 384

Hackintosh: 1 330 / 8 744

Kommentar: Geekbench är ett syntetiskt test och vi skulle egentligen behöva titta på varje enskild komponent i testet för att få en bättre bild, men det är på gott och ont en industristandard och Apples M1 fullständigt krossar Intel i enkeltrådad prestanda. Räknat i prestanda per watt är det här ett sanslöst resultat, även i multitrådade testet.

Cinebench R23

Macbook Air M1: 1 494 / 6 843

Hackintosh: 1 223 / 12 499

Kommentar: Cinebench är ett mer verklighetsförankrat test än Geekbench. Här är skillnaden i multitrådad prestanda även betydligt större. Vår hackintosh får knappt dubbelt så många poäng, vilket betyder att M1 är ungefär fem gånger effektivare per watt i det här testet. Som jämförelse kan vi nämna att AMD:s nya monsterprocessor Ryzen 9 5950X får runt 29 000 poäng.

Geekbench Compute (Metal)

Macbook Air M1: 18 100

Hackintosh: 73 769

Kommentar: Ett hyfsat bra mått på snabb grafikkretsen är för annat än spel, till exempel gpu-accelererad videoredigering. Här ser vi att Apple fortfarande har en bra bit kvar till riktigt hög prestanda, men återigen snackar vi mindre än 30 watt för cpu och gpu kombinerat.

World of Warcraft

Macbook Air M1: 13 bilder per sekund

Hackintosh: 59 bilder per sekund

Kommentar: Ett av de första spelen som har optimerats för M1-processorn. Vi anslöt datorerna till samma 4k-skärm, maxade alla inställningar och höjde sedan upplösningen tills den stora datorn började falla under 60 bilder per sekund. Med 1440p får Macbooken runt 25 bilder per sekund och är faktiskt någorlunda spelbart.

Med hög upplösning och maxade inställnignar hänger grafikkretsarna inte med. Men på gamla Macbook Air hade det blivit ett bildspel med enstaka bildrutor.

Shadow of the Tomb Raider

Macbook Air M1: 12 fps

Hackintosh: 70 fps

Kommentar: Alla inställningar på max, 2 560 x 1 440 pixlar på en extern skärm. I en mer vettig upplösning på den interna skärmen kan Macbook Air spela det senaste Tomb Raider-spelet utan problem. Och då körs det ända via Rosetta 2.

Andras tester

Vi är långt ifrån de enda som har testat nya Macarna med M1-processor. Vi har kikat runt för att hitta några av de mest intressanta resultaten.

Apples bärbara datorer är extremt populära bland programmerare. Nya Macbook Air kommer garanterat locka många inom det området. Matthew Panzarino på Tech Crunch har jämfört hur lång tid det tar att kompilera hela Webkit, Apples html-motor, på de tre nya Macarna med M1, samt på Intel-bestyckade 16-tums Macbook Pro, gamla 13-tums Macbook Pro, och Mac Pro (med 12-kärnig processor). Macbook Air piskar båda de Intel-baserade Macbook-modellerna, men slås av Mac Pro (som däremot ser sig omsprungen av Mac Mini med M1).

Det är dessutom inte hela historien. Efter kompileringen kollade han kvarvarande batteri och fann att både Macbook Air och nya Macbook Pro med M1 hade 91 procent kvar, medan 16-tummaren var nere på 61 procent och den stackars Intel-bestyckade 13-tummaren på ynka 24 procent. Det tog den senare 46 minuter att slutföra kompileringen, och det slukade alltså drygt tre fjärdedelar av batteriet medan Macbook Air drog 9 procent efter 25 minuters arbete.

Att Apples gpu är betydligt bättre än Intels står klart, men också att den ännu inte når upp till AMD:s nivå (och därför inte Nvidias heller, som du förmodligen aldrig kommer kunna användamed Mac igen). Det gäller inte bara spel som vi har visat, utan även annat. När Matthew Panzarino testade exporter från Final Cut Pro med en Macbook Pro med M1 var den aningen snabbare än 16-tums Macbook Pro på 4k video, men mer än dubbelt så långsam på 8k. Högre upplösning betyder mer jobb för grafikkortet och 16-tummaren har ett Radeon Pro 5500M.

Anandtech har som vanligt gjort ett grundligt test med många benchmarktester och spel.

Galen batteritid

Macbook Air kanske inte slår de kraftfullaste Intel-baserade Macarna i ren prestanda, men räknat per watt vinner den med hästlängder. Ett stort bevis för det är att batteritiden nästan har dubblerats – och då drar ända skärm och andra komponenter precis lika mycket ström som tidigare. I ett uthållighetstest där vi lät tre Macbook-modeller spela video tills de dog höll nya Air i 16 timmar och 12 minuter, medan gamla Air med Core I5-processor klarade sig åtta timmar och 54 minuter medan gamla Macbook Pro 13 tum klarade 10 timmar och 10 minuter.

Med tyngre arbetsuppgifter blir skillnaden ännu större, vilket Tech Crunchs kompileringstest tydligt visade. Inte nog med att den är flera gånger snabbare än sin föregångare – den gör det dessutom med avsevärt lägre strömförbrukning.

Testresultat är en sak – hur känns den?

Vi vet av erfarenhet att höga betyg i syntetiska benchmarktester inte alltid innebär att en dator verkligen känns snabb. Det räcker med en långsam hårddisk för att vardagsanvändandet ska lida.

På Macbook Air (och Macbook Pro och Mac Mini med M1) är lagringen ingen riskfaktor, den är snabbare än någonsin och var redan mer än tillräckligt snabb. Däremot är den begränsade minnesmängden något en del har uttryckt oro över. Efter en dags intensivt användande med många öppna program och webbläsarflikar och flera speltester, som borde slukat allt internminne, kan vi bara konstatera att Apple har gjort något väldigt speciellt med sitt ”unified memory”.

Oavsett vad vi gör kan vi knappt få gränssnittet i datorn att mer än lyfta på ena ögonbrynet. En del program är fortfarande slöa, som Steam och Chrome (vi hade inte den nya optimerade versionen). Men i övrigt öppnas program snabbt, gränssnittet är sammetslent och allt känns väldigt responsivt.

Kompatibilitet

Apple har gjort ett förträffligt jobb med Rosetta 2. Vi har inte stött på något program som har problem att köra. Vi vet dock att det finns en del. Förutom virtualiseringsprogram handlar det till exempel om många ljudprogram. Nästan hela Rogue Amoebas programsvit med Audio Hijack i spetsen fungerar bara delvis än så länge, även om utvecklarna jobbar hårt på att få till det.

Externa tillbehör är ett annat område. Vi har inte kunnat testa det, men räknar med att det kan bli problem med framför allt tillbehör som kräver drivrutiner. Apple har gjort det ännu svårare att lägga till kernel extensions i Mac OS Big Sur, men på en Apple Silicon-Mac måste sådana dessutom vara kompilerade för nya arkitekturen.

Vårt råd till den som har särskilda program eller hårdvara som måste fungera är att beställa online och testa varsamt så att du kan utnyttja ångerrätten om det strular. Det är bättre att vänta tills nästa år, då hinner utvecklare få nya versioner på plats.

Den perfekta lätta laptopen

Nya Macbook Air är en dröm som går i uppfyllelse: En tunn, lätt och knäpptyst dator med batteri som orkar hela dagen – och ändå prestanda för att utföra allt utom de mest krävande av arbetsuppgifter. För alla som använder en laptop just som ultraportabel dator och inte bryr sig så mycket om hur mycket kringutrustning som kan anslutas är det här ett enormt kliv uppåt och en solklar köprekommendation.

Om du däremot inte nöjer dig med ”riktigt bra, för att vara integrerad” grafik och vill kunna köpa till en egpu och uppgradera senare, vill ansluta många tillbehör eller fler än en extern skärm, då bör du avvakta och se om Apple tillfredsställer dina önskemål när nya datorer lanseras 2021. Behöver du köra Windows vid sidan av Mac OS är det nu dags att fundera på om en allt-i-ett-lösning verkligen är det bästa valet.

Vi väntar med spänning på att se vad M2, M3 och ännu kraftfullare framtida Apple-processorer kommer att klara av. Men vi kommer också att fortsätta testa såväl Macbook Air som de båda andra nya M1-Macarna under de kommande veckorna.

Specifikationer

Produktnamn: Macbook Air

Testad: November 2020

Tillverkare: Apple

Processor: Apple M1

Grafik: Apple M1

Minne: 8 GB (kan utökas vid köp till 16 GB)

Lagring: 256 GB ssd (kan utökas vid köp till maximalt 2 TB)

Bildskärm: 13,3 tum ips-panel, 2560x1600 pixlar, 400 nits ljudsstyrka, P3-färger

Webbkamera: 720p

Anslutningar: 2 x thunderbolt / usb 4.0, hörlurskontakt

Trådlöst: Wifi 6, bluetooth 5.0

Operativsystem: Mac OS 11 Big Sur

Övrigt: Fingeravtrycksläsare (Touch ID)

Ljudnivå: Helt ljudlös

Batteritid: 16 timmar och 12 minuter (konstant videouppspelning)

Storlek: 30,4 x 21,2 x 0,41–1,61 cm (kilformad)

Vikt: 1,29 kg

Rek. pris: 12 495 kronor