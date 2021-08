Den 30 september är det premiär för The Problem With Jon Stewart, ett nytt aktualitetsprogram med komikern Jon Stewart som kommer att sändas på Apple TV Plus.

Så här ser den första trailern för programmet ut:

Tanken är att varje avsnitt ska fokusera på ett enskilt ämne, något som ska göra det möjligt att gå mer på djupet jämfört med liknande program som Last Week Tonight with John Oliver på HBO.

Varje nytt avsnitt följs i sin tur av en podd, något som är ett led i Apples satsning på exklusivt innehåll i appen Podcaster.

En intressant detalj är att avsnitten släpps med oregelbundna mellanrum, det blir alltså inte tal om nya avsnitt varje vecka.

Jon Stewart är mest känd som hyllad programledare för The Daily Show under åren 1999-2015, men har de senaste åren hållit en relativt låg profil. Förra året stod han emellertid bakom Irresistible, en komedifilm med Steve Carell i huvudrollen.