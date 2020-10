Enligt The Hollywood Reporter har Apple tecknat ett samarbetsavtal med komikern Jon Stewart, mest känd som hyllad programledare för The Daily Show under åren 1999-2015.

Tanken är att Jon Stewart ska vara värd för en ny serie med fokus på aktuella händelser, men det rör sig inte om ett program som ska sändas varje dag eller ens varje vecka. Varje avsnitt ska vara en timme långt och fokusera på ett enskilt ämne.

Varje nytt avsnitt följs i sin tur av en podd, något som är ett led i Apples satsning på exklusivt innehåll i appen Podcaster.

Om allt går enligt planerna kommer den nya serien att dyka upp på Apple TV Plus någon gång under 2021.