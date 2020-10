En nyhet i IOS 14 som har gått mer eller mindre obemärkt förbi är att Apple har börjat smyga in egna sökresultat till webbplatser när du söker via Spotlight, skriver Financial Times (via Macrumors) i en ny rapport som påstår att företaget i själva verket vill utmana Googles sökimperium.

Nyheten är enligt tidningen en del av en växande samling ”bevis” på att Apple har som mål att ersätta Google som sökmotor i IOS.

Andra tecken på det är enligt tidningen bland annat att Apple anlitade Googles före detta sökchef John Giannandrea för att leda utvecklingen av ai och Siri, och att företaget har haft många platsannonser ute i jakt på sökexperter.

Apple får i dag omkring 70–105 miljarder kronor om året av Google för att ha Google som standardsökmotor. Det kanske är svårt att tänka sig att Apple självmant skulle ge upp de pengarna, men lagstiftare i bland annat USA och EU har ögonen på Google och om företaget skulle tvingas sluta med sådana avtal av konkurrensskäl skulle den inkomstkällan sina för Apple.