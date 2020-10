Prenumeranter på Apple TV Plus kommer under hösten att kunna ta del av ett antal nya dokumentärer och dokumentärserier.

Fredagen den 13 november är det premiär för Becoming You, en ny serie i sex avsnitt där vi får följa hundra barn från olika delar av världen under sina första 2 000 dagar i livet. Oavsett om de kommer från Nepal, Japan eller Borneo är det mycket som de behöver lära sig.

Så här ser trailern ut:

Berättare är Olivia Colman, känd från filmer som Tyrannosaur, Murder on the Orient Express och The Favourite.

Samma dag är det det även premiär för Fireball: Visitors from Darker Worlds, en ny dokumentär av Werner Herzog.