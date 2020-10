Den pågående konflikten mellan Epic Games och Apple gällande avgifterna på App Store ser ut att bli långvarig.

Senaste nytt är att Epics vd Tim Sweeney hävdar att Apple anser sig ha ensamrätt på all handel som sker via Iphone. Alla alternativa lösningar betraktas som stöld, smuggling eller snatteri.

– Det är en galen och vilseledande ståndpunkt, skriver Sweeney i ett uppmärksammat inlägg på Twitter.

What’s most disturbing about Apple’s position is that they seem to truly believe they “own” all commerce involving phones they make, characterizing direct payment as theft, smuggling, and even shoplifting. It’s a crazy, misguided view.https://t.co/dAOkE8fW4S