Under den gångna veckan kom nyheten att Apple lägger ned sin fristående fjärrkontroll-app för Apple TV, något som gett appen utvecklare Alan Cannistraro en bra ursäkt att publicera en del information om hur appen egentligen kom till.

Enligt de Twitter-inlägg som Cannistraro, tidigare ingenjör på Apple, har publicerat ska appen ha tagits fram i samband med att Apple lanserade App Store. Steve Jobs ska ha uttryckt viss oro att App Store inte skulle bli någon succé, och ville därför ha egna appar i butiken.

Därmed blev en fjärrkontroll för dåvarande Apple TV en av de första apparna i App Store.

Steve Jobs ska dock ha gillat gränssnittet så mycket att han ville se samma svepgester även i nästa version av Apple TV. Dåvarande modell hade tryckknappar som navigering, men när Apple TV generation fyra lanserades fem år senare försågs den med en ny fjärrkontroll, Siri Remote, som hade samma svepgester som alltså först gjorde debut i appen.

6) In 2010, I sat down with with Steve to show him how Remote controlled Apple TV with swipes, and he said, “our next Apple TV Remote should be this without a screen”. It took five years (lots of stuff paused when Steve died), but eventually Siri Remote came out and was just that