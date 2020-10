Scarlett Johansson ska producera och spela huvudrollen i den nya långfilmen Bride som görs av Apple och A24, rapporterar Deadline.

Filmen handlar om en genial entreprenör som skapar en kvinna för att vara den perfekta frun, varpå kvinnan går emot sin skapare och flyr ut i världen.

För regin står Sebastián Lelio som tidigare gjort Una Mujer Fantástica, Disobedience och Gloria Bell.

Apple har i det senaste lagt vantarna på flera filmer från A24. Sedan tidigare har företaget köpt rättigheterna till The Elephant Queen, Boys State, On the Rocks och kommande The Sky is Everywhere.

