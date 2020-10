Apple låter meddela att man har köpt visningsrättigheterna till The Velvet Underground, en dokumentär om den legendariska musikgruppen med samma namn.

I dokumentären får vi ta del av intervjuer med personer som var med under bandets storhetstid 1964-1973. Dessutom bjuds vi på mängder av unika filmklipp med bandets medlemmar Lou Reed, Sterling Morrison, John Cale och Moe Tucker, samt bandets manager Andy Warhol och den tyska sångerskan Nico.

The Velvet Underground har regisserats av Todd Haynes, känd för filmer som Carol, Far From Heaven och I’m Not There. Filmen kommer att visas på Apple TV Plus, men exakt när är i skrivande stund oklart.