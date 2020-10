Apple har mycket att tacka kamerorna i Iphone för. Sedan första modellen släpptes 2007 har kamerorna gått från skrattretande dåliga till så bra att de idag används professionellt både för stillbilder och video, och ingen vet hur många miljoner kunder som har köpt en ny modell huvudsakligen för att få en bättre kamera. Det är inte konstigt att företaget varje år lägger stora resurser på att förbättra både själva kamerorna och hård- och mjukvaran som driver dem.

Iphone 12 är inget undantag, och årets modeller har flera stora nyheter. Precis som förra året är det Pro-modellerna som får mest kärlek på kamerafronten, och Apple har återigen utnyttjat det extra utrymmet i Pro Max-modellen för att ge dess kameror ännu större förbättringar.

Men hur stora är skillnaderna egentligen, och vilken modell passar dig?

Foto: Apple

Vidvinkel – den ”vanliga” kameran

Apple, och de flesta andra mobiltillverkare, använder ett vidvinkelobjektiv i huvudkameran/standardkameran. Brännvidden har med åren minskat från motsvarande 33 millimeter till dagens 26 millimeter, vilket är nära botten av det som traditionellt inom fotografi kallas vidvinkel (24–35 millimeter i 35-millimetersformatet – en bildvinkel på 64–84 grader).

I Iphone 12-familjen har alla fyra modeller samma vidvinkelkamera, och den har uppgraderats en aning. Som tidigare är upplösningen 12 megapixlar, men sensorn är lite större med pixlar på 1,7 mikrometer. Objektivets bländare har öppnats ytterligare en aning till f/1,6 och släpper därmed in 27 procent mer ljus. Med en så liten sensor räcker det knappast till att skapa kort skärpedjup utan att ”fuska” med porträttläge, men det hjälper till att förbättra bilder i svagt ljus.

Tre av modellerna har optisk bildstabilisering i den här kameran, men Iphone 12 Pro Max går snäppet längre. Apple har för första gången bakat in sensorbaserad bildstabilisering, en teknik som normalt återfinns i systemkameror. Eftersom sensorbaserad bilstabilisering är kvickare blir effekten bättre och Apple påstår att det räcker för att ta skarpa handhållna bilder med upp till två sekunders slutartid.

Foto: Apple

Ultravidvinkel

Alla fyra telefoner har också en ultravidvinkelkamera med samma upplösning på 12 megapixlar och optisk bildstabilisering. Bländaren är på f/2,4, precis som i Iphone 11.

Till skillnad från i fjolårets modeller fungerar alla specialfunktioner som Smart HDR och Deep Fusion, funktioner som använder Apples ai-baserade bildförbättringar, även på ultravidvinkelkameran. Med Iphone 11-familjen fungerade dessa enbart med vidvinkelkameran.

Foto: Apple

Telefoto

Iphone 12 Pro och 12 Pro Max har precis som sina föregångare en tredje kamera som saknas i Iphone 12 och Iphone 12 Mini, med teleobjektiv.

Iphone 12 Pro:s teleobjektiv har motsvarande 52 millimeter brännvidd, i princip samma som klassiska 50-millimetersobjektiv – brännvidden som exempelvis Henri Cartier-Bresson var känd för att använda. Det vill säga det som fotografer brukar kalla ett normalobjektiv, eftersom perspektivet i bilderna ser ut mer som vi upplever verkligheten.

Med Iphone 12 Pro Max har Apple fått plats med ett aningen längre objektiv som faktiskt hamnar i närteleområdet med motsvarande 65 millimeters brännvidd. Det gör att ljusinsläppet blir lite lägre med bländare på f/2,2 mot f/2,0 i Iphone 12 Pro.

Precis som ultravidvinkelkameran fungerar telefotokameran numera med Smart HDR och Deep Fusion.

Truedepth – selfiekameran

Kameran på framsidan som ingår Face ID-systemet har samma hårdvara som tidigare, men den nya processorn och arkitekturen i Iphone 12-familjen gör att alla ai-baserade bildfunktioner som Deep Fusion, Smart HDR och nattläge fungerar även på denna kamera.

Videoskillnader

Med väldigt lika uppsättningar kameror och samma processor är skillnaderna vad gäller videoinspelning små. Den stora skillnaden som ger Pro-modellerna övertaget är att du kan spela in 4k-video med Dolby Vision-hdr med 60 bilder per sekund, mot 30 bilder per sekund i Iphone 12 och Iphone 12 Mini. Det här gäller samtliga kameror på alla modeller.

De stora skillnaderna är istället jämförelsen mot Iphone 11-familjen. Inspelning med Dolby Vision är den stora nyheten, och det är en tekniskt imponerande prestation. Dolby Vision innebär dels 10-bitarsfärger istället för 8-bitars, det vill säga 64 gånger mer färgdata (två bitar per färgkanal, tre färgkanaler). Men det är inte den enda skillnaden mot vanlig video. Formatet använder också metadata för att variera hur färgvärdena fördelas på de tillgängliga bitarna, så att så mycket information om bilden som möjligt får plats. I en mörk scen behövs mycket data för nyansskillnaderna i skuggor men väldigt lite data för högdagrar.

Iphone 12-familjen åstadkommer det genom att ta två snabba exponeringar för varje bildruta. De kombineras i processorn och utifrån ett histogram sparas metadata till videofilen tillsammans med bildinformationen.

Dolby Vision-inspelning fungerar på alla kamerorna, även telefotokameran på Iphone 12 Pro och Pro Max.

Foto: Apple

Andra skillnader

Iphone 12 Pro och Iphone 12 Pro Max har ytterligare en sensor som saknas i de billigare modellerna: Lidar. På Ipad Pro används lidar för att förbättra augmented reality, men på Iphone 12 Pro och Pro Max utnyttjas den även för fotografering. I svagt ljus och mörker snabbar lidar upp autofokus rejält, och genom att kunna mäta avståndet till bakgrunden kan telefonerna använda porträttläge med bokeh-effekt med nattläget aktivt. Det kan varken vanliga Iphone 12 eller Iphone 11 Pro.

Till slut har Apple en till nyhet på gång som inte ingår från början men ska lanseras med en IOS-uppdatering senare i år. Det är ett nytt bildformat som kallas Apple Proraw och kombinerar foton i råformat med alla avancerade automatiska bildförbättringar som normalt kräver att du sparar foton i jpeg- eller heic-format. Förutom att ingå i den inbyggda kamera-appen ska Apple öppna formatet för tredjepartsutvecklare, så räkna med att appar som Halide och Procam kommer bli mer kapabla när de används på en Iphone 12 Pro eller Pro Max.