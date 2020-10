Enligt uppgifter till The Wall Street Journal, via 9 to 5 Mac, ska Facebooks vd Mark Zuckerberg försöka få statligt anställda i USA:s regering att öka sina granskningar av Apple.

Enligt tidningen ska Mark Zuckerberg haft flera samtal med presidenten Donald Trump samt ha regelbundna konversationer med Vita husets seniora rådgivare, och Donald Trumps svärson, Jared Kushner. Utöver Apple ska Mark Zuckerberg även propagerat för att det behövs ytterligare granskningar av videodelningstjänsten Tiktok.

Wall Street Journal skriver att det hela ska vara en del i Mark Zuckerbergs arbete för att skydda sitt eget företag från påtryckningar i samband med flera pågående granskningar som görs mot företaget i flera länder. Bland annat gällande Facebooks ansvar kring spridandet av desinformation och konspirationsteorier.

