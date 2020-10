Apple har väckt liv i Magsafe-namnet, men den nya versionen har inget annat än magneter gemensamt med de gamla laddkontakterna på Macbook. Istället handlar det om trådlös laddning och att fästa olika tillbehör mot baksidan av Iphone.

En ny patentansökan från Apple publicerades av amerikanska patentverket i torsdags och visar att Apple har funderat på fler varianter av tillbehör än de laddare, skal och kortfickor som hittills har visats upp. Ansökan skickades in i augusti 2019, skriver Patently Apple.

Apple tänker sig ett batteriskal som kan ladda inte bara telefonen själv via Magsafe (och därigenom tar betydligt mindre plats än dagens batteriskal som måste ansluta via lightning-kontakten), utan även till exempel ett par Airpods via en separat trådlös laddare för dessa i en ficka på framsidan.

Illustrationer till patentansökan visar även andra tänkbara varianter, till exempel med en långsmal ficka längs ena kanten av telefonen där du stoppar in en Airpod från varje kortsida.