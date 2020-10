Det kommer kanske inte som någon större överraskning att Apples konkurrenter passar på att göra narr av beslutet att slopa den medföljande laddaren med Iphone.

Samsung väljer att publicera en bild på sin strömadapter på Facebook och kommenterar att den som köper en Galaxy självklart får en laddare på köpet.

Xiaomi väljer å sin sida att förklara på Twitter att den som köper företagets mobiltelefoner minsann får allt som behövs med i kartongen.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX