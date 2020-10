Apple har i år lanserat hela fyra nya Iphone-modeller, med många likheter men också en hel del skillnader – inte minst priserna som börjar på 7 495 kronor för billigaste modellen med minsta lagringsmängd, till 17 795 kronor för toppmodellen med maximal lagring.

I den här artikeln går vi igenom likheterna och skillnaderna mellan de olika modellerna så att du själv kan avgöra vilken som passar bäst, utifrån det som är viktigt för dig. En del nyheter i årets uppdaterade modeller är faktiskt sig lika i alla fyra telefonerna, så att du inte behöver välja en viss modell bara för att få just den funktionen.

Processor och lagring

Alla fyra är bestyckade med A14 Bionic-processorn, men de två Pro-modellerna har uppgraderats till 6 GB minne medan Iphone 12 och Iphone 12 Mini fortfarande har 4 GB. Det har ingen enorm betydelse utöver att du kan växla mellan flera tunga appar eller spel utan att de behöver laddas om på Pro-modellerna. En skillnad i videoinspelning ser ut att kunna bero på minnesmängden: Iphone 12 Pro och Pro Max kan spela in 4k med Dolby Vision med 60 bilder per sekund, medan de båda billigare modellerna är begränsade till 30 bilder per sekund.

Grafik- och maskininlärningsprestanda ska vara samma på alla fyra, liksom ren cpu-prestanda.

Iphone 12 och Iphone 12 Mini börjar på 64 GB lagring och kan uppgraderas till 128 eller 256 GB. Iphone 12 Pro och Iphone 12 Pro Max börjar på 128 GB och kan uppgraderas till 256 eller 512 GB. Men uppgraderingar från 64 till 128 GB kostar i år 600 kronor så prisskillnaden mellan ”vanliga” och Pro-modellerna är fortfarande stor.

Foto: Apple

Design och material

Rykten om att bara Pro-modellerna skulle få en ny kantigare form inspirerad av Ipad Pro visade sig vara fel och alla modeller har den nya formen. Men materialen skiljer sig åt då Pro och Pro Max har ram i rostfritt stål och glasbaksida medan Iphone 12 och Iphone 12 Mini har ram och bakstycke i aluminium.

Telefonerna kommer också i olika färger, där Iphone 12 och 12 Mini har lite mer granna färgalternativ medan Iphone 12 Pro och Pro Max har blankpolerade kanter och matt glas med sobrare färger.

De nya telefonerna har tätats ännu bättre än tidigare och alla fyra modeller är IP68-klassade och ska tåla nedsänkning i vatten till 6 meters djup i 30 minuter. Apple har tidigare tagit i väldigt försiktigt på den här fronten och tester har visat att äldre modeller har varit betydligt tätare än utlovat. Förmodligen dröjer det inte länge innan någon Youtube-kanal sänker ned Iphone 12 på 10 meters djup eller ännu mer.

Foto: Apple

Skärm

I år har Apple tagit sin Super Retina XDR-skärm som förra året bara återfanns i Pro-modellerna till alla fyra Iphone 12-modeller. Det innebär bland annat kontrastförhållande 2 000 000:1, True Tone, hdr och 1 200 nits maximal ljusstyrka för hdr-material. Men Iphone 12 Pro och Pro Max har ändå en liten fördel då de har maximal normal ljusstyrka på 800 nits, mot 625 på Iphone 12 och Iphone 12 Mini.

Förutom det är det bara storlek och upplösning som skiljer sig. Pixeltätheten ligger mellan 458 och 476 pixlar per tum (tätare på Iphone 12 Mini).

Skärmen på alla fyra nya Iphone-modeller täcks av ett material Apple kallar Ceramic Shield – mikroskopiska keramiska kristaller inbäddade i härdat glas.

Foto: Apple

5g

Här finns som tur är ingen skillnad; alla fyra nya Iphone-modeller har stöd för samma uppsättning frekvensband. Det är teoretiskt möjligt att materialvalet kan påverka hur stark signal du får till mobilnätet, men det är inget vi kan säga något om idag och det lär i vilket fall som helst inte vara frågan om någon stor skillnad.

De stora skillnaderna ligger i vilket land du köper telefonen i. För första gången på länge säljer Apple ett antal olika modeller på olika marknader för att anpassa sig till lokala telekomlagar. De amerikanska modellerna är de enda som stödjer 5g med millimeter wave-teknik, det vill säga frekvenser mellan 26 och 100 GHz. Europeiska modeller har mellan 600 MHz och 4,7 GHz.

Foto: Apple

Kameror

Som vanligt är kamerorna ett område med stora skillnader mellan de olika modellerna. Precis som tidigare har Apple valt att hålla sig till 12 megapixlars upplösning, en avvägning Apple har gjort baserat på hur stort de flesta användare tittar på eller skriver ut bilderna, och hur mycket utrymme varje bild tar upp.

En nyhet som kommer till samtliga modeller är nattläge även på kameran på framsidan. Alla modeller har också uppgraderad Smart HDR-funktion och Deep Fusion som kombinerar flera korta exponeringar. På videosidan har samtliga Iphone 12-modeller också fått stöd för att spela in video med 10-bitarsfärger och Dolby Vision-hdr. Men Iphone 12 och Iphone 12 Mini spelar som sagt in med 30 bilder per sekund medan Iphone 12 Pro och Pro Max klarar 60 bilder per sekund.

Precis som förra året har Pro-modellerna en tredje kamera jämte vidvinkel och ultravidvinkel: En ”telefoto” som i år faktiskt har förlängts förbi det som av fotografer brukar klassas som normallängd till början av telefotoområdet, med motsvarande 65 millimeters brännvidd på Pro Max. Pro Max har också uppgraderats från optisk till sensorbaserad bildstabilisering i vidvinkelkameran.

Pro-modellerna har även ett par andra fördelar. Tack vare den nya lidar-sensorn är autofokus betydligt snabbare i mörker, och du kan ta bilder med både nattläge och porträttläge samtidigt eftersom lidar kan mäta avstånden som behövs för att räkna ut hur bokeh-effekten ska läggas på.

Senare i år tillkommer även en ny möjlighet för proffsfotografer och fotoentusiaster: Det nya formatet Apple Pro raw som kombinerar råformat och Apples maskininlärningsbaserade bildbehandling.

Foto: Apple

Lidar

Till slut kommer vi till en funktion som är unik för Iphone 12 Pro och Iphone 12 Pro Max: En lidar-sensor som mäter avstånd till alla objekt i omgivningen. Det används för ar-upplevelser i spel och annat, och även för att förbättra kamerorna. Framöver kan det även komma intressanta appar som utnyttjar funktionen på nyskapande sätt.

Tillgänglighet

Vill du ha en ny telefon så snart som möjligt? Iphone 12 och Iphone 12 Pro, modellerna med 6,1-tumsskärm, har redan öppnat för förhandsbeställningar och börjar säljas 23 oktober. Iphone 12 Mini och Iphone 12 Pro Max öppnar för förhandsbeställningar 6 november med säljstart 13 november.

På grund av den höga efterfrågan kan det ändå bli så att det är bättre än vänta och hänga på låset för att förhandsbeställa en Mini eller Pro Max, om leveranstiden för den modell av Iphone 12 eller Iphone 12 Pro du annars hade tänkt skaffa har skjutit iväg när du läser det här.