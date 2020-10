Uppdatering 20.10:

Apple har nu bekräftat att det inte följer med någon laddare eller hörlurar med de fyra nya Iphone 12-modellerna.

Tidigare:

I samband med lanseringen av höstens nya Apple Watch-modeller lät Apple meddela att man slopar den medföljande laddaren, detta med hänvisning till att företaget bryr sig om miljön.

Enligt Bloombergs välinformerade reporter Mark Gurman kommer Apple dessutom att slopa den medföljande laddaren för Iphone i och med kvällens event. Förändringen gäller inte enbart Iphone 12 utan även andra modeller som Iphone SE.

In addition to removing the charging adapter from the newest iPhones today, look for Apple to do the same for the SE and other iPhones it’ll keep selling.