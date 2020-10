Airplay är Apples teknik för att strömma ljud och video över ditt lokala nätverk till olika mottagare som Apple TV, Homepod, diverse uppkopplade högtalare och numera även tv-apparater från flera tillverkare. Tekniken är inne på version 2 som bland annat har gjort det möjligt att synka strömmar till flera olika enheter, till exempel för att spela samma musik i flera rum eller för att spela en stereosignal på två Homepod.

Om en Airplay-mottagare befinner sig på samma nätverk som en av dina IOS-enheter eller Macar ska den dyka upp som ett mål i appar och program som kan strömma via Airplay, och i ljudinställningarna för att skicka enbart ljud.

Har du någon gång råkat ut för att någon okänd person har börjat spela något på din Apple TV eller annan enhet (eller att musik eller annat verkar ha börjat spela av sig självt trots att ingen i familjen har lyft ett finger) har du drabbats av en av de lite märkligare förvalda inställningarna på Apple-produkter.

Apple har nämligen valt att ställa in Apple TV och Homepod att som standard tillåta vem som helst att spela upp media via Airplay. En gång i tiden gjorde det inte så mycket eftersom alla enheter som skulle spela ändå måste vara ansluta till samma nätverk, och du har förhoppningsvis inte gett wifi-lösenordet till grannarna. Men på senare år har Airplay utökats med funktioner som gör att enheterna inte behöver vara på samma nätverk.

Med hjälp av bluetooth kan en Iphone eller Mac upptäcka en närliggande Apple TV eller Homepod även om de är på olika wifi-nätverk. Det här gör att en granne kan komma åt och spela upp vad som helst genom väggarna.

Så stoppar du grannarna att spela upp på dina prylar

För att få bukt med detta på Apple TV: Öppna Inställningar -> Airplay -> Tillåt åtkomst och byt från Alla till antingen Alla på samma nätverk eller Bara personer som delar det här hemmet. Det föregående är vad det låter som: Alla som är anslutna till samma lokala nätverk (via wifi eller ethernet) kan strömma. Det senare alternativet har med Homekit att göra och handlar om vilka personer du har bjudit in att styra hemmet i Hem-appen.

Om du inte har ställt in Homekit eller bjudit in familjemedlemmar att styra hemmet bör du välja alla på samma nätverk, annars kan bara de enheter som är inloggade på samma Icloud-konto som Apple TV strömma via Airplay.

En egenhet med den här inställningen som har gett en del användare huvudbry är att den gäller samtliga Airplay 2-enheter du har lagt till i Hem. Apple nämner det inte och verkar ha gjort det så för att göra inställningarna i Hem enklare, men resultatet är att du inte kan använda den inställningen för att göra så att till exempel en Apple TV i vardagsrummet är öppen för alla medan en i ett sovrum bara är öppen för personer du bjudit in att styra hemmet.

För att åstadkomma det måste du använda den sista inställningen i Airplay-menyn: Tillåt också Airplay för alla i närheten. När det här är påslaget kan andra trots ovanstående inställning alltid strömma till just den här enheten. Apple har inte direkt gjort det här intuitivt, och om du väljer Alla ovanför försvinner den här inställningen eftersom det betyder att alla i närheten kan strömma till alla dina Airplay 2-mottagare.

Vad du behöver göra för att helt stänga av gäståtkomst är därför att även ändra den här inställningen till Av. Och för att tillåta gäster att strömma till bara en viss mottagare måste du aktivera enbart den här inställningen på den enheten, utan att röra huvudinställningen för åtkomst. Tyvärr finns inget sätt att ställa in en viss enhet att tillåta alla på samma nätverk medan alla andra enheter bara tillåter de som delar hemmet.