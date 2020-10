Nyligen hade Tiny World premiär på Apple TV Plus och nu nås vi av beskedet att fler naturdokumentärer är på väg till videotjänsten.

Enligt Deadline har nämligen Apple tecknat ett samarbetsavtal med det brittiska produktionsbolaget Offspring Films som står bakom kritikerrosade serier som Planet Earth II, Blue Planet II och Big Blue: Live.

Först ut är Earth at Night in Color som får premiär redan den 4 december. Som namnet antyder får vi följa hur ett antal olika djur har det under natten med hjälp av den senaste kameratekniken. Berättare är Tom Hiddleston, mest känd för sin roll som Loke i Marvels superhjältefilmer.

Någon gång under 2021 är det dags för Earthsound, en serie i 12 avsnitt där den senaste ljudtekniken används för att ge tittarna en cinematisk upplevelse av livet på vår planet.